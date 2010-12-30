Кримська міліція спростовує заяву про прослуховування телефонів Грача

Головне управління МВС України в Криму спростовує заяву народного депутата України Леоніда ГРАЧА про те, що його телефони незаконно прослуховуються співробітниками міліції.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю кримського управління МВС.

"Народний депутат ВР України Л.І.ГРАЧ займається перекручуванням фактів і спотворенням інформації. У зв`язку з поширеним 29 грудня в ЗМІ зверненням прес-служби кримського Рескому КПУ з приводу звернення народного депутата ВР України Л.І.ГРАЧА до Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою притягнути до відповідальності осіб, винних в порушенні таємниці його телефонних розмов, інформуємо, що поширена інформація не відповідає дійсності", - заявили в міліції і підкреслили, що "жодних "роздруківок" телефонних дзвінків Л.ГРАЧА не існує.

У кримському управлінні МВС пояснили, що дзвінок оперуповноваженого ВКР Сімферопольського міського управління міліції на особистий телефон Л.ГРАЧА був здійснений в рамках кримінальної справи, що розслідується, стосовно В’ячеслава ЗАХАРОВА (члена кримського Рескому КПУ - УНІАН), який досі перебуває в розшуку і не з’являється у слідчі органи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.ГРАЧ заявив, що його телефонні розмови незаконно прослуховуються співробітниками міліції, у зв`язку з чим він звернувся до генерального прокурора України з вимогою притягнути до відповідальності осіб, причетних до порушення закону "Про статус народного депутата України”.