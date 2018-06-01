За нашу державу, в якій влада належить народу, а все інше - владі! З Новим роком!

Згідно з офіційними досліженнями, ми - одна з найнещасливіших націй у Європі. І це сумно. Можливо, нам просто треба навчитися стати щасливішими? Бути щасливішими, незважаючи на те, що влада не виправдовує наших сподівань, телебачення стає все більш сумним, а гаманці наші, незважаючи на обіцянки уряду, не стають товщими... Давайте вміти радіти тому, що раніше вважали буденним: перемозі дитини на шаховому турнірі, тому, що подруга закінчила писати книгу розповідей, давні друзі починають будівництво церкви, тому, що, нарешті, зуміли витягнути після тяжкої хвороби батьків... Давайте самі вирішимо для себе: нікому з людей, які опинилися біля керма держави, і не виправдали наших надій, ми не дамо зіпсувати нам свято. Давайте подумаємо про себе, про те, що скоро ми пройдемо ще один часовий рубіж. А за ним прийде радісне і світле свято Різдва. Напередодні свят ми попросили наших найбільш читаних авторів написати свої побажання і тости до Нового року.

Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології, письменник:

ЗА НАШУ ДЕМОКРАТИЧНУ ДЕРЖАВУ, В ЯКІЙ ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ, А ВСЕ ІНШЕ – ВЛАДІ! Новорічні тости – жанр особливий. Їхня форма може бути дуже різною, але суть – одна: в старому році нам не повинно бути гірше, ніж у Новому! А оскільки гірше нам уже було, а краще ще не було, є сенс присвятити тости не лише власним близьким, але й тим, хто стає близьким нам усім, після того, як ми за них проголосували. Нехай їм теж у цьому році буде гірше, ніж у новому. Побажати нашій політичній еліті хочеться передусім достойно пережити усі труднощі майбутніх реформ, оскільки всі “вигоди”, як відомо, дістануться пересічним громадянам. І ще:

За нашу демократичну державу, в якій влада належить народу, навіть незважаючи на те, що все інше належить владі!

За народних депутатів, несправедливо названих «тушками» тільки за те, що змогли зрозуміти, наскільки нова влада краще старої!

За наше правосуддя – щоб воно навчилося, нарешті, відрізняти сліпу і худу Феміду від зрячого і жирного Плутоса!

За Європейський Союз, з яким ми двадцять років йдемо в одному напрямку: ми – до нього, а він – від нас!

За дивовижну організацію МВФ, яка кредити дає владі, а відсотки хоче стягувати з пенсіонерів!

За свободу слова! І не тільки самого слова, але й тих, хто його вимовляє. За тих журналістів, у яких слово – не срібло, а мовчання – не золото!

І взагалі, за те, щоб наступного року:

зміцнювалося все краще, що у нас є, а не тільки владна вертикаль!

реформатори думали не тільки про те, як зробити реформи непопулярними!

влада й опозиція знайшли спільну мову не тільки з питання про збільшення бюджетних коштів на їх спільне лікування!

політики були відвертими не тільки в тих випадках, коли відверто брешуть!

І нарешті, щоб кожного з нас почув ще хто-небудь, окрім Президента!

Дмитро Видрін, радник Президента України: ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОЧУВАТИСЯ ЩАСЛИВИМИ, ПОТРІБНО ПРИБОРКАТИ СВІЙ ГОЛОВНИЙ ІНСТИНКТ – ЗАЗДРІСТЬ У мене немає побажання для влади. Все, що ми можемо побажати, у влади вже є. У мене є побажання для громадян, не маленьких громадян. Коли Ющенко говорив, що існує маленький українець, як вид, мене трохи дратувало, тому що всі люди від народження однакового зросту. Потім на їх ріст впливають влада, гроші. Всі люди однакові від народження. У Петрарки на ілюстрації всі красиві жінки вищого зросту, ніж багаті і непривабливі чоловіки.

Я бажаю, щоб українці, які все великого зросту, щоб вони з теплом, розумінням і всепрощенням ставилися один до одного, але холодно, і не прощаючи нічого, ставилися до влади. Влада заслуговує на найхолодніше ставлення, але ми заслуговуємо на взаєморозуміння, взаємне прощення і взаємне тепло.

Звичайно, бажаю, щоб ми стали щасливішими. Але для того, щоб відчувати себе щасливими, потрібно приборкати свій головний інстинкт – заздрість. Немає більш руйнівного почуття для світогляду і світовідчуття, ніж заздрість. І якщо ти зумієш впоратися із заздрістю, то одержуєш квиток не на війну, на щастя.

Ярослав Грицак, історик: БАЖАЮ НАМ – СТІЙКОСТІ ДУХУ, КРАЇНІ - ЩОБ, НАРЕШТІ, ПОЧАЛА ЖИТИ Бажаю, щоб наш дух, незважаючи ні на яку погоду не ламався. Уряди приходять і йдуть, режими міняються, ми залишаємося. Давайте пам`ятати, що історія довга і вона не закінчується, ми в цій історії залишаємося. Цій країні я бажаю, щоб вона перестала «не вмирати», а почала, нарешті, жити.

Валерій Димов, політолог, публіцист: ВЛАДІ БАЖАЮ, ЩОБ ВОНА ПРИГАДАЛА, ЩО ТРИ ДНІ, ЯКІ ДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ НА ЗБІР ТРОФЕЇВ, ДАВНО ЗАКІНЧИЛИСЯ У Новому році я хочу побажати Україні – українців, тих людей, які не будуть болісно шукати, що ця країна зробила для них, а подумають, що вони зроблять для неї. Українцям – України, яка б пам`ятала про них.

Владі бажаю, щоб вона, нарешті, пригадала, що три дні, які даються переможцям на пограбування і збір трофеїв, давно закінчилися. І щоб вона зрозуміла, що центр формування її економічної політики має знаходиться не в МВФ, а центр формування гуманітарної політики не в Москві, щоб вона керувалася тільки національними інтересами.

Опозиції хочу нагадати, що поле битви належить мародерам. І бажаю, щоб вони будували парадигму не ПАРТІ-отизму, а патріотизму, щоб вони припинили сварки і згадали, що вони повинні стати українською опозицією. Також як Париж вартий меси, також Україна варта об`єднання.

Чоловікам бажаю жінок, які б їх розуміли, жінкам – чоловіків, які б їх підтримували. У Новорічну ніч саме час пригадати заклик Поля Валері: любити один одного, оскільки цього вимагає душа ще ненародженої дитини. Дітям я бажаю повноцінних сімей і батьків, які б подовше дозволяли залишатися їм дітьми. Бажаю всім нам пам`ятати, що любов - це вулиця з одностороннім рухом, і люди по ній ідуть, радіючи один одному і підтримуючи один одного, не вимагаючи нічого натомість. Усім бажаю здійснення всіх бажань і того, щоб ці бажання були справжніми. По-українськи справжній – це означає бути з правдою і ніжністю. І всі речі, якими ми керуємося, і в які ми не можемо ткнути пальцем, існують. Це Любов, підтримка, дружба. Бажаю, щоб вони були з вами завжди, і тоді рік буде дійсно щасливим.

Олександра Кужель, почесний президент Аналітичного центру "Академія": ЩОБ УСІ БУЛИ ЗДОРОВІ Своє побажання я хотіла б передати такою притчею. Вмираючи, іспанський монарх постав перед Богом, і Господь запитав, чого б він хотів для своєї країни. Іспанський король попросив для країни теплого-теплого моря. «Добре», – відповів Всевишній. Потім монарх попросив, щоб у країні виробляли найкраще вино і щоб там жили найкрасивіші жінки. «І це виконаю», – пообіцяв Господь. Тоді монарх попросив у Бога ще одного – мудрих правителів для цієї країни. «Цього не можу. Тоді це буде рай», – почув у відповідь король. Я думаю, що в цій притчі заримовано особливу мудрість: люди самі повинні навчитися формувати мудру владу і навчитися впливати на неї. Я бажаю цього нашому народу. А ще хочу повторити побажання з фільму «Службовий роман»: щоб усі були здоровими.

Віктор Небоженко, політолог: БАЖАЮ ВСІЙ КРАЇНІ ПРИЙТИ ДО ТЯМИ ПІСЛЯ ШОКУ 2010 Опозиції бажаю в Новому році залишитися на волі.

Нашому Президентові я бажаю в новому році самостійно літати на вертольоті. Це дуже важливо – літати самостійно, щоб тебе на обдурили, щоб не ти сів і тебе повезли кудись, а щоб він летів туди, куди хоче він, а не туди, куди хоче пілот. Він уміє плавати і водити машину, а зараз важливо освоїти саме вертоліт. Протягом року ви дуже багато разів одержуватимете підтвердження важливості мого побажання.

Народу бажати нічого не буду. Він вперше за останні двадцять років опинився в настільки безглуздому становищі... Що йому побажати, окрім як вийти з того шоку, в який його опустили в 2010 році?! Тому, всім - жителям Одеси, Львова, Харкова, Донецька, Києва - бажаю прийти до тями. Хоча киянам потрібне окреме побажання. Кияни перебувають у зомбованому стані після багаторічного спілкування з власним мером. Більш деструктивного страшного удару, який завдали свідомості киян, не було. Це стосується всіх киян, незалежно від віку, тому що голосували за нього пенсіонери, інші виборці над пенсіонерами сміялися, але плакали в результаті всі разом. І якщо всій країні потрібно бажати прийти до тями після шоку 2010 року і подумати, як вибратися з ситуації, що склалася, то киянам потрібна ще м`яка психічна реабілітація після спілкування з Черновецьким.

Дмитро Корчинський, публіцист БАЖАЮ ВЛАДІ – “НАДОЇВ”, ОПОЗИЦІЇ – “УСТОЇВ” Бажаю владі наступного року високих “надоїв”. Опозиції – високих моральних “устоїв”. Це означає, що їй не слід співпрацювати з адміністрацією, ні з тюремною, ні з президентською. Втім, це одне й те саме.

А українському народу бажаю веселих репортажів із Росії, щоб ми по новинах дивилися не нудну виробничу драму, а веселого бойовика з пригодами.

Брати Капранови, видавці, письменники: ВЛАДІ – БАЖАЄМО ВТРАТИТИ ВЛАДУ, А ОПОЗИЦІЇ БАЖАЄМО НАРОДИТИСЯ Побажання опозиції, владі і політикам загалом . Насправді в Україні немає опозиції, а є два угрупування владних політиків, які борються між собою, тому для влади в всіх її особах у нас буде одне побажання – щоб цей рік став останнім у їхніх кріслах, і щоб вони втратили своє всевладдя в Україні. А опозиції, якої немає, бажаємо народитися, щоб 2011 рік став роком народження справжньої української опозиції.

Чоловікам і жінкам. Жінкам бажаємо пам`ятати, що чоловік створений за образом і подобою Господа. Тому, жінки, поважайте своїх чоловіків, любіть чоловіків, тому що все-таки творець – важка ноша. А чоловікам бажаємо пам`ятати, що жінки – це справжнє диво Господнє, тому що коли Господь творив чоловіка, мав свою подобу, а коли творив жінку, ні зразка, ні подоби не було. Тому це перша його творчість і диво, тому, чоловіки, насолоджуйтеся цим дивом, любіть його. Саме цих умінь бажаємо українським чоловікам в 2011 році.

Юрій Андрухович, письменник: У НАС НЕМАЄ ІНШОГО ВИХОДУ, ОКРІМ ВІРИ В КРАЩЕ МАЙБУТНЄ Бажаю, щоб наступний рік обов`язково був кращий за той, який минає. Цього разу це не така вже складна і неможлива штука: той, що минає, був виключно мерзенний. Тому в нас немає іншого виходу, окрім віри в краще майбутнє. За щастя, за здоров`я, за Новий рік!

Опитували Оксана Климончук, Маша Міщенко