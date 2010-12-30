Оголошено в розшук начальника антинаркотичного відділу міліції

Сьогодні оголошено в розшук начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

“Сьогодні оголошено в розшук керівника тих правоохоронців, яких нещодавно затримано на хабарництві", - сказала кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Тетяна ГОША.

При цьому вона нагадала, що прокуратурою області 15 грудня 2010 року порушено кримінальну справу проти двох оперуповноважених ВБНОН УМВС України в Житомирській області, які вимагали у громадянина хабар на суму 15 тис. доларів. Обвинувачених у скоєнні злочину затримано і взято під варту.

“Під час досудового слідства встановлено, що старший оперуповноважений ВБНОН УМВС України в області упродовж 2010 року зловживав службовим становищем. Маючи вплив на наркозалежного жителя Житомира, він давав йому незаконні вказівки щодо вчинення злочинів", - говориться у повідомленні прес-служби прокуратури області.

Також зазначається, що на підставі таких фактів проти цього правоохоронця (старшого уповноваженого - УНІАН) порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та за постановою Корольовського райсуду м. Житомира обрано запобіжний захід – взяття під варту.

"У ході досудового слідства встановлено, що порушував чинне законодавство також начальник ВБНОН УМВС України в області”, - зазначили у прокуратурі.

"Зокрема, використовуючи авторитет займаної ним посади та зловживаючи службовим становищем, для штучного нарощування показників у роботі та одержання хабарів, поєднаних із вимаганням за сприяння в уникненні від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, начальник ВБНОН обласного управління міліції давав незаконні вказівки своїм підлеглим – працівникам ВБНОН щодо підбурювання до вчинення вказаних злочинів іншими особами", - повідомляє прес-служба прокуратури області.

На підставі встановлених фактів проти начальника ВБНОН УМВС України в області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місце знаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року начальника ВБНОН УМВС України оголошено в розшук.

Досудове слідство триває.