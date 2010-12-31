Повітряний кордон України в новорічну ніч буде під охороною

У Новорічну ніч повітряний кордон України охоронятимуть понад 2200 військовослужбовців, які чергуватимуть на командних пунктах і пунктах управління, у складі чергових ланок, а також близько 400 одиниць озброєнь і військової техніки частин протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Повітряних Сил Збройних Сил України.

За повідомленням, для протидії проявам повітряного тероризму та контролю за порядком використання повітряного простору організована і здійснюється постійна взаємодія пунктів управління чергових сил і суб’єктів боротьби з тероризмом, в тому числі із Антитерористичним центром при Службі безпеки України, Управлінням державної охорони та державними органами, які здійснюють обслуговування повітряного простору України.

Черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється постійний контроль порядку використання повітряного простору. У середньому за добу ними супроводжується понад 1300 повітряних цілей.

Керівництво та управління черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється з командного центру Повітряних Сил ЗС України.

Загалом протягом 2010 року черговими силами з протиповітряної оборони держави виявлено i забезпечено контроль польотів над територією та поблизу державного кордону України більше 500 тисяч повітряних суден.

З початку 2010 року особовим складом чергових бойових обслуг Повітряних Сил Збройних Сил України виявлено та припинено 18 порушень правил використання повітряного простору. Порушень державного кордону в повітряному просторі зафіксовано не було.