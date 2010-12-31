У шахтарському селищі мають намір закрити лікарню

З нового року в містах Красний Луч, Брянка, а також - в Антрацитівському районі Луганщини планують на чверть скоротити медперсонал і кількість місць в денних стаціонарах. У селищі Аненка лікарню мають намір взагалі закрити.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Луганської обласної ради Юрій ХОХЛОВ, зазначивши, що сімом тисячам місцевих жителів, які перебувають на обліку в медустанові Аненки, пропонують їздити лікуватися до міста - за 20 кілометрів.

За словами Ю.ХОХЛОВА, жителі Аненки, передмістя Брянки, обурені рішенням міської влади закрити місцеву лікарню. По медичну допомогу сюди звертаються жителі семи навколишніх селищ, а це сім тисяч чоловік.

Депутат зазначив, що новину про закриття лікарні бурхливо обговорюють і в самій медустанові. Зараз тут зайняті всі ліжка. Пацієнти стурбовані, що тепер їм доведеться платити не лише за ліки, а й за дорогу до міста. Головний лікар селищної лікарні заспокоює: без допомоги не залишиться ніхто, хворих зможуть прийняти медичні установи Брянки, а в Аненці замість лікарні вже з нового року відкриють пункт швидкої допомоги.

Остаточне рішення про подальшу долю медустанови маютьі прийняти депутати міської ради Брянки на своєму засіданні в січні.