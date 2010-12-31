Сьогодні в центрі Києва перекриють рух

У зв`язку з проведенням святкових заходів 31 грудня і 1 січня в центрі Києва буде перекрито рух. Про це повідомляє прес-служба столичної мерії.

Зокрема, 31 грудня з 20:00 до 5:00 1 січня буде закрито рух усіх видів транспорту вулицею Хрещатик - на ділянці від Бесарабської площі до вул. Інститутською.

Крім того, 31 грудня з 20:00 до 6:00 1 січня під час святкових заходів буде закрито рух транспорту (окрім суспільного і спеціального) на вул. Софійська (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності) і прилеглих вулицях до вул. Софійської, а також на вулиці Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пр. Володимирського).

У межах цих самих вулиць буде також заборонена парковка автомобілів 31 грудня з 17:00 і 7 січня з 11:00.