У музиканта Boney M були проблеми з серцем?

Музикант знаменитої групи Boney M Бобі ФАРРЕЛЛ (Bobby Farrell) у ніч на 30 грудня помер у готелі в Санкт-Петербурзі, куди приїхав, щоб виступити на корпоративному концерті.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами представника компанії "Ру-концерт", яка до останнього часу організовувала гастролі музиканта в Росії, проте не мала відношення до виступу Б.ФАРРЕЛЛА в Петербурзі, Б.ФАРРЕЛЛУ періодично після концертів була потрібна допомога медиків через проблеми з серцем.

Б.ФАРРЕЛЛ помер у номері готелю "Амбассадор". За даними ЗМІ, до Петербургу він прибув, щоб виступити на одній із корпоративних вечірок. Його тіло виявив вранці 30 грудня співробітник готелю.

Тіло музиканта буде відправлено до Нідерландів, підданим яких він є, після дотримання всіх необхідних формальностей, повідомив сьогодні в.о. генерального консула Нідерландів у Санкт-Петербурзі Клаас ХЮЙСМАН.

"На даний момент тіло знаходиться в морзі. Сьогодні буде проведено розтин. Незважаючи на те, що смерть, швидше за все, настала з природних причин, це необхідно", - сказав в.о. генерального консула.

За його словами, після дотримання всіх формальностей і оформлення всіх документів, тіло музиканта буде відправлено до Нідерландів. "Це відбудеться так швидко, як тільки можливо", - сказав К.ХЮЙСМАН.

Бобі ФАРРЕЛЛ (повне ім`я - Роберто Альфонсо ФАРРЕЛЛ) народився 6 жовтня 1949 року на острові Аруба в Карибському морі. В 15 років, відразу після школи, він вирішив стати моряком і два роки плавав матросом на різних судах. Потім жив у Норвегії, Голландії та Німеччині.

До зустрічі з продюсером Boney M Франком ФАРИАНОМ (Frank Farian) Б.ФАРРЕЛЛ працював діджеєм, але Ф.ФАРІАН зробив його солістом.

Створений ним у 1975 році колектив мав величезний успіх - тиражі альбомів і синглів Boney M перевищили 200 мільйонів копій. Група була надзвичайно популярна в тому числі й у СРСР: деякі її композиції випускалися на пластинках "Мелодії", а кліпи демонструвалися по телебаченню.

Зі всіх солістів Boney M саме Б.ФАРРЕЛЛУ належали права на бренд прославленої групи.