Погода на 1 січня

Завтра на півночі України, у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Львівській областях очікується невеликий сніг.

На дорогах, крім східних областей та Приазов`я, ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу, у південних областях та Приазов`ї близько 0°; у Криму вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Київській області 1 січня очікується невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.