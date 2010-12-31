Держказначейство заблокувало Львову доступ до грошей

Понад 13 млн. грн. міських коштів Львова станом на 31 грудня 2010 року заблоковано Державним казначейством.

Про це повідомили УНІАН в департаменті фінансової політики Львівської міської ради.

Зокрема, це витрати на фінансову підтримку громадських організацій, ремонт доріг, освіта. Під загрозою виплата зарплати працівникам. Загальна сума несплачених платіжних доручень становить понад 13 млн. грн.: у спеціальному фонді - 9,1 млн. грн., а в загальному фонді - 4,2 млн. грн.

Як повідомили в департаменті фінансової політики, Львівська міська рада переказала свої кошти для розрахунків з підрядниками й установами на рахунки Державного казначейства, проте Державне казначейство далі не здійснює проплат підрядникам.

«За наявності грошей у нас на рахунках казначейство вилучає їх і оплачує свої рахунки. Нам не дають користуватися нашими коштами. То про яке місцеве самоврядування може йтися?» – сказав у коментарі агентству директор департаменту фінансової політики Олег ІЩУК.