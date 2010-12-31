Графік чергувань віце-прем'єрів у святкові дні змінився

Кабінет міністрів України звільнив віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА від чергування у святкові та вихідні дні 1-3 та 7-9 січня 2011 року.

Відповідне розпорядженні №2352 від 29 грудня розміщено на Урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до розпорядження №2198 від 8 грудня, згідно з яким Б.КОЛЕСНІКОВ мав чергувати 1 і 8 січня 2011 року.

Згідно зі змінами, 1 та 2 січня 2011 року черговим керівником уряду призначено першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, 3, 8 та 9 січня - віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

7 січня чергуватиме віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.