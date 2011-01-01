Євреї подякували Януковичу за збереження пам’ятних місць у Львові

Євреї Північної Америки подякували українській владі за збереження пам’ятних місць єврейського народу у Львові.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН листі на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, підписаному керівниками міжнародних єврейських громадських організацій, зокрема, Єврейської ради Північної Америки (Нью-Йорк, США), Канадського єврейського конгресу (Торонто, Канада), Союзу рад у справах євреїв колишнього Радянського Союзу (Вашингтон, США).

“Ми надзвичайно вдячні Вам та міністру культури України Михайлу КУЛИНЯКУ за збереження нашої спільної пам’яті”, - йдеться у листі.

Його автори наголошують: “Ваша принципова позиція дозволила зберегти від руйнівної забудови територію відомого львівського фортифікаційного комплексу “Цитадель”, де у часи Великої Вітчизняної війни знаходився концентраційний табір “Шталаг-328”, в якому було замордовано близько 284 тис. військовополонених з країн антигітлерівської коаліції, а також територію одного з найсвятіших єврейських місць – Старого єврейського кладовища у Львові”.

“Обидві сакральні меморіальні території впродовж попередніх років піддались тяжкій руйнації”, - констатується у листі.

Водночас, як пояснюють його автори, “внесення цих історичних місць до державного реєстру пам’яток дозволило здійснити, нарешті, торжество справедливості: зупинити будівництво на просякнутою кров’ю багатьох десятків тисяч військовополонених території Цитаделі готельно-розважального комплексу, а також припинити незаконну хаотичну розбудову Краківського ринку, що знаходиться на території Старого єврейського кладовища”.

У листі також висловлюється вдячність громадським діячам, вченим, керівництву та фахівцям Державної службі зі збереження національної культурної спадщини України, авторам досліджень, чия відданість та внесок є особливими для створення вагомого історичного дослідження вищевказаних місць.