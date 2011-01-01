Нацбанк за відміну пенсійного збору з безготівкових валютних операцій

Національний банк України ініціює відміну пенсійного збору з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Як сказано в заяві регулятора, оприлюдненій на його офіційному сайті, НБУ розробив відповідний законопроект і має намір подати його у Верховну Раду на чергове пленарне засідання.

У заяві наголошується, що «поступовий розвиток валютного ринку узгоджується з національними інтересами країни і її поточними можливостями, які знаходять відповідне відображення в законодавчих змінах. У цьому сенсі показовим є припинення державним бюджетом України на 2010 рік сплати з 1 липня збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню».

Даний збір було введено 12 років тому для подолання фінансової кризи 1998-1999 рр. Його відміна в цьому році дала змогу зняти перешкоди для подальшого розвитку валютного ринку і розширення його інструментарію. Проте обмеження терміну дії поточного держбюджету 2010-м роком обумовлює необхідність остаточної відміни збору.

«Реалізація даного заходу передбачена планом проведення пенсійної реформи. Проте, оскільки вона ще не діє, виникає необхідність невідкладного законодавчого врегулювання цього питання», - йдеться в заяві.

Довідка УНІАН. Збір з безготівкових валютних операцій в Україні введено в 1998 році як тимчасова міра. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, в 2007 р. - до 1%, в 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%. У Кабміні заявляли про плани відмінити даний збір в 2010 році, на чому також наполягає і Міжнародний валютний фонд.