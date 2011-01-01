З 1 січня знімається заборона на вивезення борошна з Росії

З 1 січня 2011 року знімається заборона на вивезення борошна з Росії.

Російська влада, нагадує Радіо "Свобода", в серпні запровадила заборону на вивезення пшениці, ячменю, жита, кукурудзи і борошна з огляду на низький урожай зерна в країні через посуху, яка знищила третину посівів зернових.

Спочатку ембарго діяло до 31 грудня 2010 року, але потім його продовжили до 30 червня 2011 року, виключивши із списку тільки борошно.

Відповідна постанова уряду була підписана 20 жовтня 2010 року.

Відмінити заборону на експорт закликали борошнярі, щоб не втратити зарубіжні ринки і не зазнати збитків.