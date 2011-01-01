ПДВ має зазначатися в касовому чеку окремо по кожній позиції

Кабмін з 1 січня запровадив обов’язкове фіксування сум ПДВ у касовому чеку за кожною товарною позицією

Київ. 31 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив порядок обчислення і накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість, згідно з яким у касовому чеку розмір ПДВ має бути окремо зазначений за кожною позицією (групою товарів, послуг).

Відповідну постанову №1224 від 27 грудня розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, електронний контрольно-касовий апарат (далі — касовий апарат) повинен забезпечувати обчислення сум податку на додану вартість не менш як за чотирма позиціями, у тому числі розмежовуючи ставки оподаткування та операції, звільнені від оподаткування, та такі, що не є об’єктом оподаткування.

Касовий апарат повинен забезпечувати друкування та видачу касового чека, який, крім обов’язкових реквізитів, містить відомості про: вартість одиниці товару або наданої послуги з урахуванням податку на додану вартість (за оподатковуваними операціями); вартість одиниці товару або наданої послуги без урахування податку на додану вартість (за звільненими від оподаткування операціями та тими, що не є об’єктом оподаткування); код ставки податку на додану вартість за одиницею товару або наданою послугою; загальну суму податку за кожною позицією (групою товарів, послуг); загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

Ця постанова прийнята у відповідності до Податкового кодексу і набуває чинності з 1 січня 2011 року.