Найвища жінка України відсвяткувала Новий рік у виправній колонії

Найвища жінка України Любов ШИЛО, яка має зріст 2 метри 13 сантиметрів, відсвяткувала Новий рік у Качанівській виправній колонії в Харкові в образі Снігуроньки.

Як передає кореспондент УНІАН, засуджена Л.ШИЛО учора в образі Снігуроньки взяла участь у новорічному святковому концерті і привітала жінок своєї колонії з Новим роком.

В ролі Діда Мороза виступила засуджена Тетяна ЯКИМЕНКО, зріст якої - 1 метр 51 сантиметр.

Дует виступав з гумором і фантазією та добре повеселив ущерть наповнений зал, у якому розмістилося близько 900 жінок, що перебувають нині у Качанівській колонії.

У концерті, повністю підготовленому силами жіночого колективу колонії, пролунали пісні, гуморески, дружні шаржі, пародії, відбулися конкурси. Переможці отримали призи.

Засуджені отримали від керівництва колонії новорічні подарунки.