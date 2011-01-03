Швидкісний поїзд "Київ-Пляж" швидко привезе на Чорне море

До Євпаторії (Крим), можливо, запустять швидкісний поїзд "Київ-Пляж", повідомляє Євпаторійський міський портал.

"Перспективним і важливим для розвитку нашого міста-курорту проектом може стати пряме швидкісне залізничне сполучення зі столицею нашої держави. Мета проекту полягає в тому, щоб кожен бажаючий буквально за лічені години з Києва міг потрапити у готель на березі моря", - повідомляє портал.

За інформацією Євпаторійського міського голови Андрія ДАНИЛЕНКА, питання про запуск швидкісного поїзда під умовною назвою "Київ - Пляж" обговорюється на рівні Міністерства транспорту України. Як претенденти розглядаються два міста: Євпаторія і Одеса.