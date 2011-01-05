У Московському патріархаті вважають журналіста душевнохворим

"Журналісти тільки шукають привід, щоб показати життя церкви взагалі і Києво-Печерської лаври зокрема у негативному світлі", - про це в інтерв’ю сайту Києво-Печерської лаври повідомив намісник лаври архієпископ Павло (УПЦ МП).

«...якийсь «розумник» сфотографував машину Блаженнішого Митрополита Володимира і зробив із цього «досягнення». Зрозуміло, що ця людина душевно хвора», - зазначив архієпископ. За його словами, "тільки так можна пояснити те, що він сфотографував і написав, докоряючи Митрополитові, чого він не їздить на Опелі. У мене від цього аж затрепетало серце!» - зазначив намісник Києво-Печерської лаври. «Людина не розуміє, що такий автомобіль – це не розкіш, а необхідність для пересування, для безпеки Митрополита», - додав він.

Натомість архієпископ має зустрічне запитання до журналістів: чому вони не знімають відеотехнікою, яка була на початку століття? "Якщо журналісти повернуться до відеокамер двадцятого століття, я поміняю Мерседес на Москвич 1946 року. Чому купують камери закордонні? Покажіть мені здобутки України! Нехай зробить Україна хорошу машину і ми будемо їздити. Якщо мені подарували десять років тому Мерседес, я що повинен від нього відмовлятися?! Я їздив і буду їздити» - зазначив архієпископ УПЦ МП.

Місяць тому у своєму блозі на «Українській правді» журналіст Сергій Лещенко розмістив фото мерседеса з художньо оформленими літерами "МВ" замість рєестраційного номера. На машині приїхав на святкування в Генеральну прокуратуру України митрополит УПЦ МП Володимир.

Побачене спонукало автора до думок щодо оточення ієрарха: «Володимира характеризують як людину надзвичайно скромну. Тому я не розумію його наближених, що оточують митрополита такими атрибутами людської слабкості як розкішний лимузин та персональні номери, що більше характерно для наших "мільярдерів із трущоб". Чи не краще півтора мільйона гривень, які коштує той "мерседес", спрямувати на допомогу хворим, а митрополита возити на невибагливих "тойоті" чи "опелі"?»