Лікар у паніці намагався реанімувати Джексона, але швидку не викликав

Свідки у справі про смерть Майкла Джексона в Лос-Анджелесі, слухання за якою почалися у вівторок, описали суду останні години і хвилини життя поп-короля і заявили, що його лікар Мюррей панікував, але прагнув обійтися без швидкої допомоги, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Охоронець Джексона Фахим Мухаммад заявив у суді, що коли востаннє бачив його, той лежав з розплющеними очима і відкритим ротом, тоді як його особистий лікар в паніці намагався реанімувати співака. За словами охоронця, тоді як Джексон знепритомнів, доктор Мюррей був у розпачливому стані і питав, чи знає хтось із присутніх, як провести прямий масаж серця, щоб повернути Майкла Джексона до життя, проте чомусь не викликав швидку допомогу за 911, зазначають ЗМІ.

За даними преси, Мухаммад також заявив суду, що менш ніж за годину після того, як співак був оголошений мертвим, його лікар заявив, що зголоднів, і залишив місце трагедії.

Хореограф Джексона Кенні Ортега повідомив, що в останні дні перед смертю король поп-музики почувався дуже погано і розмовляв дуже тихим голосом. Проте його особистий лікар не знайшов причин, щоб припинити репетиції перед гастрольною поїздкою. Більш того, за словами Ортеги, у відповідь на його зауваження про погане самопочуття Майкла Джексона доктор Мюррей парирував, що не справа хореографа втручатися в питання здоров`я його пацієнта.

В ході попередніх слухань суд має вирішити, наскільки вагомими є докази проти особистого лікаря Джексона Конрада Мюррея і чи дозволяють вони судити його як кримінального злочинця.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. За даними слідства, смерть настала від передозування сильнодіючих препаратів, зокрема, анестетика пропофола.