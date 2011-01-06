На швидкісному трамваї у Києві начальство нагріло руки на 23,6 млн

У Києві міліція виявила розкрадання 23,6 млн. грн. під час реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, стосовно голови спостережної ради ВАТ та голови правління цього ж товариства, а також заступника генерального директора комунального підприємства, виконуючого обов’язки генерального директора ВАТ та директора ТОВ було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вони впродовж 2008-2009 років за завищеними цінами придбали обладнання та будівельні матеріали для реконструкції третьої лінії швидкісного трамваю в Києві, чим завдали збитків державі на суму 23,6 млн. грн.

Чотирьох підозрюваних затримано.