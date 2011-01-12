СБУ знайшла того, хто вчора «замінував» Верховну Раду

СБУ вчора ввечері встановила особу і місцезнаходження аноніма, який 11 січня зателефонував до екстреної служби № «102» і повідомив про замінування Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ним виявився громадянин України «Б» 1949 р.н., мешканець одного із селищ Коростенецького району Житомирської області.

Встановлено, що свій вчинок громадянин «Б» здійснив з хуліганських мотивів, реальних намірів та можливостей для вчинення злочину він не мав.

Матеріали протиправної діяльності «Б» скеровано до органів внутрішніх справ для відповідного реагування.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві близько 14.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про замінування парламенту. Після отримання інформації до ВР негайно виїхали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічна служба. У результаті перевірки приміщень Верховної Ради України підрозділами міліції, Управління державної охорони і Служби безпеки будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявлено.