У Луганську міліціонер організував три підпільні гральні заклади

У Луганську працівники СБУ спільно з МВС викрили співробітника міліції, який налагодив роботу трьох підпільних гральних закладів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що для безпосереднього провадження забороненої в Україні діяльності він найняв декількох працівників, які займалися технічним обслуговуванням гральних автоматів, вели фінансову звітність, збирали кошти з відвідувачів, виконували функції операторів тощо.

Усього правопорушники мали у своєму розпорядженні понад 60 гральних апаратів.

Для силового розв’язання конфліктних ситуацій, які періодично виникали в процесі азартних ігор, «керівник проекту» залучав як «охоронців з широкими повноваженнями» представників місцевого криміналітету.

За своєю службовою діяльністю організатор підпільного бізнесу завчасно одержував інформацію про рейди та інші заходи, які проводилися органами внутрішніх справ, та уникав перевірок своїх гральних закладів.

Спільно з оперативниками внутрішньої безпеки МВС України співробітники СБУ затримали працівника міліції під час отримання ним від одного із спільників коштів, одержаних від нелегального бізнесу. В нього вилучено понад 30 тис. грн., гральні автомати, а також документальна звітність про надходження коштів від забороненої діяльності.

Згідно з бухгалтерськими документами, прибуток «фірми» лише за листопад 2010 року становив понад 200 тис. грн.

Співробітника міліції з органів внутрішніх справ звільнено.

За матеріалами Служби безпеки України органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом організації і проведенні грального бізнесу за ст. 203 (заняття забороненими видами господарської діяльності) Кримінального кодексу України.