Прокуратура вимагає покарати єгеря Лозінського з усією суворістю

Прокуратура Кіровоградської області в апеляційному порядку оскаржила рішення суду першої інстанції відносно 32-річного колишнього першого заступника начальника Голованівського райвідділу УМВС в області та 43-річного позаштатного єгеря мисливських угідь екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Прокуратура внесла апеляцію з проханням скасувати рішення Гайворонського районного суду від 24 вересня 2010 року через неправильне застосування кримінального закону, істотне порушення кримінально-процесуального закону та невідповідність призначеного покарання засудженим особам внаслідок його м’якості.

Відповідно до цього вироку, колишній міліціонер та позаштатний єгер ТОВ «Мисливське господарство Голованівське» отримали по 5 років позбавлення волі (перший з трирічним іспитовим строком, другий – з річним).

Даних осіб визнано винними у тому, що в листопаді 2008 року вони, зловживаючи владою та службовим становищем, викрали двох осіб, незаконно заволоділи транспортним засобом, займались вимаганням та спричинили легкі тілесні ушкодження потерпілим. Насилля вони застосували щодо двох мисливців, жителів Одеської області, які, маючи усі дозвільні документи, приїхали для полювання на диких качок у с. Розношенське Ульянівського району на територію мисливських угідь, що перебували в оренді у В.ЛОЗІНСЬКОГО.

Апеляційний суд прохання прокуратури задовольнив. Вирок Гайворонського районного суду від 24 вересня 2010 року скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.