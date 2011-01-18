На Водохреще Філарет очолить богослужіння у київських церквах

З нагоди свята Хрещення Господнього – Богоявлення, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолюватиме низку богослужінь у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київської Патріархії.

Сьогодні, 18 січня, Навечір’я Богоявлення.

У Володимирському кафедральному соборі (бульвар Шевченка, 20) о 9.00 – Вечірня і Божественна літургія за чином святителя Василія Великого. По закінченні літургії (близько 11.30) – освячення води. 17.00 – Всенічне бдіння.

19 січня, Богоявлення. Хрещення Господнє.

У Володимирському кафедральному соборі відбудуться:

7.00 - рання Божественна літургія, після якої (близько 8.30) – освячення води.

10.00 - патріарша Божественна літургія, після якої (близько 12.00) – освячення води.

Пізніше Патріарх Філарет проведе богослужіння в Каплиці Хрещення Господнього (біля станції метро «Гідропарк»). О 14.00 – велике освячення води (в каплиці та на Дніпрі).

Початок народних гулянь - о 13.00, завершення освячення і продовження гулянь та купання у Дніпрі – близько 14.40.

Також сайт Церква.info наводить розклад богослужінь 19 січня 2011 р. в деяких інших храмах Київського Патріархату в м. Києві:

Михайлівський Золотоверхий монастир:

7.00 – рання Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води;

10.00 – пізня Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.

Видубицький Михайлівський монастир:

8.00 – рання Божественна літургія у Михайлівському храмі, близько 9.30 – освячення води;

10.00 – архієрейська Божественна літургія у Георгіївському соборі, близько 12.00 – освячення води.

Феодосіївський монастир (вул. І. Мазепи, 32, поруч з Києво-Печерською лаврою):

7.00 – рання Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води;

10.00 – пізня Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.

Покровський храм на Солом’янці (вул. Островського 20/1, р-н вище Південного залізничного вокзалу):

7.00 – Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води.

Храм Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» (Казанської ікони Божої Матері) (Борщагівка, вул. Симиренка, 12):

9.00 – Божественна літургія, біля 11.30 – освячення води.

Храм святителя Миколая – Притиска (Поділ, вул. Хорива, 5): 9.00 – Божественна літургія, біля 11.30 - освячення води.

Зустріти свято Водохреща у атмосфері народних традицій можна у парафіях:

Покрова Пресвятої Богородиці на Мамаєвій слободі (вул. М. Донця, 2, район за Національним авіаційним університетом): 9.00 – Божественна літургія; 12.30 – освячення води в озері Красавиця, йорданські купання та забави.

Архістратига Божого Михаїла у Пирогово (вул. Солов’їна, 55, Музей народної архітектури та побуту): 10.00 – Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.

Від парафії свт. Миколая Притиска – Комплекс «Червона калина», парк Дружби народів, р-н Московського мосту: 12.00 – освячення води у Дніпрі.