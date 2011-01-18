На Водохреще Філарет очолить богослужіння у київських церквах
Коли можна освятити воду
З нагоди свята Хрещення Господнього – Богоявлення, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолюватиме низку богослужінь у Києві.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київської Патріархії.
Сьогодні, 18 січня, Навечір’я Богоявлення.
У Володимирському кафедральному соборі (бульвар Шевченка, 20) о 9.00 – Вечірня і Божественна літургія за чином святителя Василія Великого. По закінченні літургії (близько 11.30) – освячення води. 17.00 – Всенічне бдіння.
19 січня, Богоявлення. Хрещення Господнє.
У Володимирському кафедральному соборі відбудуться:
7.00 - рання Божественна літургія, після якої (близько 8.30) – освячення води.
10.00 - патріарша Божественна літургія, після якої (близько 12.00) – освячення води.
Пізніше Патріарх Філарет проведе богослужіння в Каплиці Хрещення Господнього (біля станції метро «Гідропарк»). О 14.00 – велике освячення води (в каплиці та на Дніпрі).
Початок народних гулянь - о 13.00, завершення освячення і продовження гулянь та купання у Дніпрі – близько 14.40.
Також сайт Церква.info наводить розклад богослужінь 19 січня 2011 р. в деяких інших храмах Київського Патріархату в м. Києві:
Михайлівський Золотоверхий монастир:
7.00 – рання Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води;
10.00 – пізня Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.
Видубицький Михайлівський монастир:
8.00 – рання Божественна літургія у Михайлівському храмі, близько 9.30 – освячення води;
10.00 – архієрейська Божественна літургія у Георгіївському соборі, близько 12.00 – освячення води.
Феодосіївський монастир (вул. І. Мазепи, 32, поруч з Києво-Печерською лаврою):
7.00 – рання Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води;
10.00 – пізня Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.
Покровський храм на Солом’янці (вул. Островського 20/1, р-н вище Південного залізничного вокзалу):
7.00 – Божественна літургія, близько 8.30 – освячення води.
Храм Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» (Казанської ікони Божої Матері) (Борщагівка, вул. Симиренка, 12):
9.00 – Божественна літургія, біля 11.30 – освячення води.
Храм святителя Миколая – Притиска (Поділ, вул. Хорива, 5): 9.00 – Божественна літургія, біля 11.30 - освячення води.
Зустріти свято Водохреща у атмосфері народних традицій можна у парафіях:
Покрова Пресвятої Богородиці на Мамаєвій слободі (вул. М. Донця, 2, район за Національним авіаційним університетом): 9.00 – Божественна літургія; 12.30 – освячення води в озері Красавиця, йорданські купання та забави.
Архістратига Божого Михаїла у Пирогово (вул. Солов’їна, 55, Музей народної архітектури та побуту): 10.00 – Божественна літургія, близько 12.00 – освячення води.
Від парафії свт. Миколая Притиска – Комплекс «Червона калина», парк Дружби народів, р-н Московського мосту: 12.00 – освячення води у Дніпрі.