У побитті фотокора УНІАН суд перешкод журналістській діяльності не побачив

Апеляційний суд Херсонської області не побачив перешкоджання журналістській діяльності фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА, якого побили під час рейдерського захоплення коньячного заводу АПФ "Таврія" в Новій Каховці у вересні 2009 року.

Відповідне рішення в апеляційній інстанції ухвалено сьогодні, 18 січня, повідомив УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Суд залишив у силі вирок, винесений судом Нової Каховки. Обвинуваченого не визнано винним за статтею 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Справу закрито і на додаткове розслідування також не буде направлено", - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Нагадаємо, 3 вересня 2009 року група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія". До адмінбудівлі заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, які були одягнені в чорну уніформу й екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі. На захист заводу виступили його співробітники й місцеві жителі, загалом близько 1 тисячі осіб.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Охоронці заводу завдали йому тілесні ушкодження й розбили фотоапаратуру.

У вересні 2009 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА.

3 серпня 2010 р. Новокаховський міський суд ухвалив вирок у справі про побиття В.ДАНИЛЬЧЕНКА в ході рейдерського захоплення коньячного заводу АПФ "Таврія".

Суд засудив єдиного обвинуваченого у справі до штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів. При цьому суд не визнав провину обвинуваченого за ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання професійній діяльності журналіста, а лише засудив його за завдання тілесних ушкоджень за статтею 125 Кримінального кодексу.