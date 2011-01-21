Банк Росії хоче заповнити резерви китайськими юанями

Російський Центробанк хоче диверсифікувати свої золотовалютні резерви за рахунок придбання юаня. З такою заявою виступив на прес-конференції Deutsche Bank в Лондоні заступник голови Банку Росії Олексій Улюкаєв, додавши, що це відбудеться після відміни КНР обмежень на капітальні операції.

Кажучи про рівень інфляції в Росії за підсумками 2011 р., О.Улюкаєв назвав важким досягнення амбітної мети влади знизити цей показник 6-7% за підсумками року. За його словами, ризики прискорення інфляції в першій половині поточного року вищі, ніж ризики уповільнення економіки країни, передає Reuters.

Відтак Банк Росії у своїй політиці використовуватиме і резервні вимоги, і процентні ставки, і інші інструменти, пообіцяв О.Улюкаєв, додавши, що він більше занепокоєний перспективою не відтоку, а припливу капіталу в країну в 2011 р., оскільки саме приплив може стати для Центробанку "головним болем" у боротьбі з інфляцією.

Коментуючи інформацію про можливе придбання європейських держоблігацій, О.Улюкаєв повідомив, що РФ не збирається купувати папери Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), оскільки їй це забороняє закон.

Раніше цього тижня, зазначає РосБізнесКонсалтинг, міністр фінансів Олексій Кудрін озвучував прямо протилежну думку, кажучи, що Росія може зацікавитися цими облігаціями. "На даний час ми не знаємо умов і порядку випуску таких інструментів, але припускаємо, що вони будуть достатньо привабливі і цілком можуть мати статус, який нас зацікавить".