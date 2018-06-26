«Тероризм» у Макіївці: Хорошковський приїхав і зі всім розібрався?

«Найголовніше, і ви повинні це чудово розуміти – це життя і здоров`я людей, це те, заради чого, власне кажучи, я приїхав сюди...» - сказав глава СБУ.

Про місто Макіївка в Донецькій області і про тероризм, думаю, 20 січня говорив багато хто як в Україні, так і за її межами.

Слово «тероризм» саме по собі викликає негативні асоціації і тривогу, але в те, що воно за один день стане таким близьким, жителі Донбасу, мабуть, ще добу тому не могли б повірити.

На офіційному сайті Макіївської міськради, яка знайомить читача з містом, його історією, економікою, написано, що «Макіївку називають «Донбас у мініатюрі».

Так, це місто з населенням більше 418 тисяч осіб, на території якого представлені практично всі галузі промисловості, присутні в Донецькому регіоні, а в економіці міста налічується більше 4 тисяч підприємств різних форм власності.

Найбільші з підприємств Макіївки: держпідприємство «Макіївугілля, Макіївський металургійний завод, Ясиновський коксохімічний завод, Макіївський коксохімічний завод», підприємство «Макіївкокс».

Макіївка – місто мирне, де уживаються жителі більше 100 національностей й засноване воно ще в 1690 році...

І раптом уранці 20 січня в центрі міста прогриміли два вибухи, які, як виявилось, зовсім не пов`язані з промисловими аваріями. Перший вибух стався о 4.37 в телефонній будці біля торгового центру «Голден Плаза», другий, – о 5.05 за 600 метрів від місця першого вибуху, біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства «Макіївугілля». В останньому випадку вибуховий пристрій був закладений в урну для сміття. В результаті обох вибухів потерпілих немає, але було пошкоджено майно.

Про ці подробиці люди, які проживають в довколишніх будинках, дізналися вже пізніше за офіційною інформацією з преси. Але багатьох з них ці вибухи розбудили і перше, з чим пов`язали їх жителі, – це можливі нештатні ситуації на промислових підприємствах – шахтах, заводах, які знаходяться у межі міста, можливі вибухи побутового газу.

Проте, як з`ясувалося пізніше, причиною вибухів стали «теракти».

Від вибуху в головному офісі «Макіївугілля» було понівечено фасад будівлі і повилітали шибки з вікон до шостого поверху. Також постраждали розташовані поблизу будинки – вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідній 22-ій школі, у відділенні Укртелекому.

«У момент вибуху в будівлі вилетіло кілька шибок, - розповіли в учбовому закладі, - вікна пошкоджені на першому поверсі, де знаходиться «піонерська кімната» і їдальня, але на учбовий процес це ніяк не вплинуло».

В Укртелекомі також було пошкоджено кілька вікон, і їх відновлення проводилося протягом дня без припинення роботи установи. В Укртелекомі пояснили, що «технологічно співробітники не можуть залишити дане приміщення, тому що в аварійній ситуації має бути наявність чергового персоналу», тому працівникам у кабінети «видали теплий одяг».

Біля місця другого вибуху (торгового центру «Голден Плаза») також було вибито шибки у вітринах магазина, і протягом дня йшли відновлювальні роботи.

Паніки в місті не спостерігалося, але напруга у жителів була присутня. Особливо це стало помітним після того, коли в Києві на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник повідомив, що поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, у якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці».

У листі було вказано механізми і порядок передачі грошей, а також у ньому погрожували, що у разі невиконання вимог, 20 січня о 17.00 в різних місцях Макіївки прогримлять ще 5 вибухів. Зі ЗМІ стало відомо, що злочинці просили більше 4 млн. євро і намалювали схему, вказавши, де мають намір одержати гроші.

«Враховуючи ситуацію і для того, щоб спрацювати на попередження і виявити злочинців, до Макіївки направили додаткові сили міліції і вибухотехнічні служби», - повідомив з Києва Фаринник.

У самій же Макіївці, і в Донецькій області в цілому, журналістам ніхто з офіційних представників ні влади, ні силових структур ніякої інформації не давав. Тільки макіївський мер Олександр Мальцев близько 11.00 пообіцяв, що після засідання створеного оперативного антитерористичного штабу працівники ЗМІ отримають інформацію і поширять її для населення. Проте ніяких коментарів і новин журналісти до 19-ї години вечора не дочекалися.

Звичайно, на місцях вдалося дізнатися, що в усіх п`яти райадміністраціях міста були проведені екстрені спільні наради правоохоронців, працівників МНС і комунальних служб, де були дані вказівки з перевірки всіх установ, організацій і житлових будинків на предмет наявності вибухівки. Так, у деяких міських установах підтвердили, що перевірка проводилася. «Приходили фахівці і перевіряли якісь дроти. Вони ж знають, що потрібно перевіряти», - сказали в одній з установ, будівля якої розташована в центрі Макіївки. А в деяких відомствах, на балансі яких містяться житлові багатоквартирні будинки, підтвердили, що їх представники спільно з правоохоронцями проводять перевірку підвалів, сміттєвих камер будинків.

Проте в цій ситуації вкрай здивувало те, що в райадміністраціях, та й практично в усіх установах, де журналісти дійсно «по знайомству» щось дізнавалися про перевірки, дуже просили не посилатися на джерело, побоюючись бути звільненими з роботи.

Так, в одній з рядових установ знайомий співробітник на мої здивування про таку «секретність», зазначив: «У нас у Макіївці завжди так було».

Проте, в місті все працювало, діти вчилися в школах – благо, зараз практично всі школи міста працюють в одну зміну, малюків із садків батьки ажіотажно не забирали. На пасажирських зупинках протягом дня було, як завжди, людно, проте різала око присутність на вулицях великого числа правоохоронців.

Городяни раз у раз дзвонили по мобілках і зізнавалися, що «ніколи не бачили стільки міліції» і що «стільки даїшників не було, навіть коли приїжджав президент.» Групки вартових порядку, в середньому по п`ять осіб, буквально заполонили весь центр міста, а регулювальники на дорогах замінили собою світлофори, які підморгували жовтим. Вулицями снували міліційні шкоди, ланоси і лади, не кажучи вже про машини МНС і мерседеси приїжджих «віпів».

Весь день жителі Макіївки активно обговорювали те, що сталося і будували свої гіпотези про той, хто влаштував вибухи і чим усе закінчиться. Люди раз по раз питали один у одного: «А ти вибухи чув, ти ніби там недалеко живеш?» або «А ти коли про все дізнався?» В одному з кафе біля офісу «Макїївугілля» продавщиця з кимось ділилася переживаннями: «Мені подруга подзвонила, сказала, по радіо чула, що увечері буде ще п`ять вибухів. Я їй кажу, мовляв, спасибі, потішила. Як мені тепер додому йти?»

Багато городян обговорювали новини, які прочитали в Інтернеті, багато хто коментував їх у вільному доступі на місцевих сайтах. Так, на сайті макіївської телерадіокомпанії автори анонімних повідомлень не шкодували критики для місцевої влади і силових структур. «Нарешті СБУ і КРУ почне працювати, як годиться, а не брати хабарі.», «Може, після всього цього в мерії почнуть щось робити для людей і міста, а не тільки людям воду перекривати. Бардак розвели, куди не плюнь.», - писали макіївчани.

І, мабуть, усі, хто був небайдужий до того, що відбувалося 20 січня в Макіївці, мимоволі чекали на «час ікс» - 17 годину. І чекали, що заявлять в «антитерористичному штабі», куди з`їхалося не тільки обласне начальство, але й керівники всіх силових структур країни. Працівників ЗМІ розмістили на четвертому поверсі в актовому залі міськради, а оперативний штаб засідав на третьому, але їх буквально стіною розділяли співробітники міліції.

Після 17.00 журналісти, остаточно змучені очікуванням, спустилися на третій поверх з надією потрапити в оперативний штаб. Але охорона їх не пропустила, до представників ЗМІ вийшов керівник відділу зв`язків із громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області Ігор Демін і попросив «ще почекати» і «повернутися на свої робочі місця». На запитання журналістів, як довго ще чекати, він відповів: «Давайте через півгодини».

Проте коли і після 18.00 до преси ніхто з штабу не вийшов, журналісти щільно заповнили коридор на третьому поверсі і вже нікуди не йшли, періодично хором скандуючи: «Даєш інформацію!»

Тільки майже о 19.00 до преси нарешті вийшов глава СБУ Валерій Хорошковський, але журналістів попередили, що він відповість чомусь лише на три запитання.

На початку він нагадав, що «сьогодні сталося два вибухи, ці вибухи невеликої потужності», і на даний час експерти вивчають, яким був склад вибухівки.

«На сьогодні ми закінчили, власне кажучи, всі дії, які були в рамках порушеної кримінальної справи за статтею «тероризм» Гостра частина операції, – вона ніби закінчена, - повідомив Хорошковський. - На даний момент відбувається детальне відпрацювання всіх можливих наслідків, які могли б бути. Крім того, відпрацьовується певна кількість осіб, певна кількість автотранспорту, які, знову таки з певною ймовірністю, могли б бути причетні до вранішніх вибухів. Іншої інформації на даний момент немає».

На запитання журналістів про гроші, які вимагали терористи, він сказав: «Ні, гроші не передали». І при цьому додав, що зараз «про гроші взагалі не йдеться», хоча сума зажадалася «чимала».

«Найголовніше, і ви повинні це чудово розуміти – це життя і здоров`я людей, це те, заради чого, власне кажучи, я приїхав сюди, заради чого збирався регіональний штаб антитерористичного центру. І в цьому сенсі сьогодні задіяні і органи влади, і правоохоронні органи з однією єдиною метою – бути впевненим у тому, що нікому нічого не загрожує», - сказав глава СБУ.

«На сьогодні скажу, що після проведених заходів ми певною мірою можемо бути впевнені, що цю ситуацію локалізовано», - відзначив Хорошковський, підкресливши, що «після отримання первинної інформації було виконано величезну роботу і співробітниками МВС, і співробітниками Служби безпеки з виявлення можливих осередків вибуху».

За його словами, «ця робота показала, що в усіх місцях, де можливе скупчення людей, де, знову-таки в записці були вказані можливі місця, ця інформація не підтвердилася».

Кажучи про версії злочину, він повідомив, що основною версією розглядається здирство грошових коштів. «Очевидно, що з тих матеріалів, які у нас є, первинна версія – це, перш за все, версія, пов`язана з фінансовими ресурсами, з бажанням одержати певну суму грошей», - сказав глава відомства.

Він акцентував, що ніякої закономірності в проведених вибухах правоохоронці не бачать. Але при цьому відзначив: «На мій погляд, близькість вибухів до органів влади (до будівлі міськвиконкому) якраз мало підкреслити ось цю необхідність вимагати певну фінансову суму».

Хорошковський запвенив жителів Макіївки, що вони «можуть спати спокійно», оскільки можливості повторних вибухів у місті запобігли.

«Хочу сказати городянам, що на сьогодні вони можуть спокійно спати, спокійно водити дітей у садок і школи. На сьогодні ми не бачимо проблем», - сказав керівник СБУ. На репліку журналістів «А завтра?» - відповів: «Ми задіюємо всі можливі механізми для того, щоб повторення цих вибухів не було».

Більше він не став відповідати на запитання, але, йдучи, відгукуючись на скарги журналістів про брак інформації, запевнив що «завтра в зв`язку з цим інформація вже буде з Києва». «На сьогодні, хочу ще раз підкреслити, ми не ослабляємо своєї уваги, абсолютно всі служби будуть на своїх робочих місцях», - резюмував глава СБУ, зізнавшись, що факт, що стався в Макіївці, «дуже насторожує і вкрай неприємний».

Олена Колгушева

Фото УНІАН