В Одесі згорів військовий гуртожиток: троє загиблих

В Одесі згорів військовий гуртожиток, загинули троє осіб та двоє - постраждали.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, пожежа в гуртожитку, де проживали сім’ї військовослужбовців Повітряного командування “Південь” Повітряних сил Збройних сил України, сталася сьогодні, 21 січня, приблизно о 06.15.

За попередніми даними, причиною пожежі, яка повністю знищила одноповерхову будівлю і в якій проживали 17 сімей військовослужбовців, стало необережне поводження з побутовим приладом.

Постраждалі знаходяться у реанімаційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Військовими медиками вживаються усі необхідні заходи для стабілізації стану здоров’я постраждалих, йдеться у повідомленні.

За фактом пожежі Південним територіальним управлінням Військової служби правопорядку у ЗСУ проводиться розслідування. Крім того, наказом командувача Повітряних сил ЗСУ створено спеціальну комісію. На місці події працює лабораторія МНС України.

Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблих та надає допомогу постраждалим від пожежі.