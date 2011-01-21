За фактом смерті солдата в госпіталі порушено кримінальну справу

17 січня 2011 року о 10 годині до військової прокуратури Деснянського гарнізону від чергового лікаря військової частини, що дислокується в смт Десна Козелецького району Чернігівської області, надійшла інформація про констатацію смерті військовослужбовця строкової військової служби навчального механізованого полку Сухопутних військ Збройних Сил України, солдата Д., 9 березня 1992 року народження, уродженця м. Красноград Харківської області. Про це йдеться в коментарі агентству УНІАН прес-центру військової прокуратури Центрального регіону України.

Зокрема, встановлено, що 15 січня 2011 року близько 11 години солдат звернувся до чергового фельдшера медичного пункту військової частини зі скаргами на головний біль, високу температуру та загальну слабкість, а вже о 12 годині 45 хвилин Д. був оглянутий черговим лікарем військової частини та госпіталізований до інфекційного відділення вказаної військової частини з діагнозом ГРЗ (гостре респіраторне захворювання) дихальних шляхів.

16 січня 2011 року у солдата Д. встановлено діагноз «Менінгококова інфекція. Гнійний менінгококовий менінгіт, менінгококкемія ускладнена ДВЗ синдромом, синдром Уотерхауса-Фредеріксена з токсичним ураженням нирок, інфекційно-токсичним шоком 3 ступеню», який забороняє будь-яке транспортування хворого. В коментарі зазначається, що у зв’язку з цим із Головного військового клінічного шпиталю (м. Київ), для надання практичної допомоги у лікуванні до військової частини прибула бригада лікарів, але реанімаційні заходи не допомогли і хлопець помер.

В коментарі зазначається, що за даним фактом військовою прокуратурою Деснянського гарнізону проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України. У січні цього року направлена до суду кримінальна справа, порушена ВП Деснянського гарнізону стосовно військового лікаря, підполковника медичної служби військового шпиталю військової частини, розташованого у смт Десна. Кримінальна справа була порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.425 (Недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки). Покарання за цей злочин передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років.