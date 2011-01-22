Архієпископ Гузар пояснив, чому УГКЦ не святкує День Соборності

Архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР пояснив відсутність офіційних представників Української греко-католицької церкви на урочистостях з нагоди Соборності України у Києві.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ, яке має УНІАН.

"Слово «соборність» означає «єдність». Чи можна святкувати соборність, якщо ми не є об’єднані?” – зазначає Л.ГУЗАР.

Він вважає, що кращим вчинком у такій ситуації буде звернення кожного українця до Господа із молитвою про єдність.

“Ідеальним було б, якби усі ми - від найстаршого до найменшого - разом, в одному місці, зібралися і заспівали український гімн або, принаймні, вигукнули: «Слава Україні!» Але чи було б це щирою маніфестацією об’єднаної України, якщо ми роз’єднані, якщо наші серця не б’ються в один такт”, – сказав Архієпископ.