Японські військові повинні знищити 410 тисяч заражених курей

Службовці сухопутних сил самооборони Японії братимуть участь в операції зі знищення 410 тисяч курей у префектурі Міядзакі через спалах пташиного грипу, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на інформаційне агентство "Кіодо"в понеділок. За даними агентства, до операції зі знищення птахів залучать 170 осіб зі складу сил самооборони. За ці вихідні в префектурі було зафіксовано два спалахи пташиного грипу Н5. Вже знищено 10 тисяч курей птахівницького господарства недалеко від міста Міядзакі.