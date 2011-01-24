У Глибоцькому районі Чернівецької області затримано трьох юнаків, які катували 82-річного пенсіонера, вимагаючи у нього грошей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, розбій стався сьогодні вранці. До міліції звернувся чоловік і повідомив, що на його 82-річного родича напали троє невідомих у масках та забрали 7 тис. грн.

Співробітники міліції встановили, що троє невідомих у масках увірвались до будинку дідуся у селі Станівці, зв’язали руки та ноги скетчем, заклеїли рот і почали бити, вимагаючи показати місце, де заховані гроші. Пенсіонер не витримав тортур і показав схованку, з якої нападники забрали 7 тис. грн. і втекли, залишивши дідуся зв’язаним. Через півтори години до оселі навідався його родич і зателефонував до міліції.

Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах». Оперативники на околиці села зупинили автомобіль, в якому і перебували троє нападників. Авто належало старшому з них, якому 21 рік. Двоє інших затриманих не досягли ще 18-річного віку. Під час затримання, окрім грошей, в одного із підозрюваних вилучили ніж.

За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу, санкції якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.