В Австрії досі шукають українця, який зник у горах 6 січня

Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії має намір продовжити пошуки українського громадянина, який зник у горах 6 січня під час відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Посилаючись на дані Посольства України в Австрії, він повідомив, що протягом 12-18 січня цього року пошуки українського громадянина здійснювались силами місцевого підрозділу гірничорятувальної служби та поліцейського управління. Зокрема, у пошукових заходах було задіяно від 50 до 80 осіб, поліція Альп, пошукові собаки та поліцейські гелікоптери.

Крім того, здійснювалося опитування місцевих жителів і мисливців.

Також найбільш імовірні місця знаходження зниклого українця були обстежені вітчизняними альпіністами, які приїхали разом із дружиною зниклого громадянина України у супроводі досвідчених представників місцевої рятувальної служби.

У другій половині дня 18 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов пошуки були тимчасово припинені.

За інформацією Посольства України в Австрії, станом на даний час пошуки українця були безрезультатними.

Як повідомляв УНІАН, за даними посольства України в Австрії, 6 січня громадянин України вирішив самостійно здійснити екскурсію в гори й не повернувся у готель.