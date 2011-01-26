У Криму торік злочинів побільшало наполовину

Органами внутрішніх справ і прокуратури Автономної Республіки Крим за 2010 рік зареєстровано 33,3 тис. злочинів, що на 46% більше, ніж за 2009 р.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК.

Крім того, зареєстровано 198 злочинів, виявлених податковою міліцією (167 – за 2009 р.).

Із загальної кількості кримінальних проявів 39% становлять тяжкі і особливо тяжкі.

У загальній кількості кримінальних проявів переважають злочини корисливого спрямування. Крадіжки, пограбування, розбійні напади, здирства і шахрайства стосовно всіх форм власності - 72% загальної кількості злочинів. У 2010 році порівняно з 2009 р. кількість крадіжок збільшилася вдвічі.

Кількість потерпілих від злочинних дій у 2010 р. збільшилася в 1,6 рази, порівняно з 2009 р., і склала 25 тис. чоловік. З числа потерпілих 40% – жінки, 3% – неповнолітні.

До кримінальної відповідальності притягнуто 95% осіб, які скоїли злочини.