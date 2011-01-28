Нацкомісія регулювання ринку комунальних послуг буде повноцінним органом

Голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Сергій ТІТЕНКО прогнозує, що Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг (НКРКП) буде створено до початку квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Тиждень тому прем`єр дав доручення підготувати відповідні документи щодо її створення. Йдеться про те, що буде створено повноцінний орган», – сказав С.ТІТЕНКО, відзначивши при цьому, що юридичне оформлення нового регулятора може зайняти від одного до двох місяців.

Нагадаємо, згідно із законом про НКРКП, ця комісія мала почати функціонувати вже з 1 січня поточного року. Проте на рівні керівництва НКРЕ висувалася ініціатива про передачу функцій і повноважень ще не створеної комісії самій НКРЕ, що передбачало відповідне розширення штату електроенергетичного регулятора.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Законом передбачено, що НКРКП, створення якої планувалося завершити до 1 січня 2011 року, регулюватиме тарифоутворення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.