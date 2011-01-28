У Києві відмінили безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам та інвалідам

У столиці із сьогоднішнього дня за рішенням Київради скасовано безкоштовний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Як зазначається в повідомленні, це передбачено рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року «Про бюджет міста Києва на 2011 рік». Так, скасовано безоплатний проїзд пенсіонерів та інвалідів Києва; осіб, які не мають права на пенсію; багатодітних сімей, на вихованні у яких три і більше неповнолітні дитини; непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; малозабезпечених осіб, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду.

У зв’язку з цим з 28 січня 2011 року пасажири вищевказаних категорій сплачують за проїзд у метрополітені згідно з діючим тарифом – 2 грн.

Разом з цим «Київський метрополітен» інформує, «що й надалі мають право користуватися безкоштовним проїздом у метрополітені ветерани праці України, діти війни, інваліди по зору та з ураженням опорно-рухомого апарату 1,2 груп та їх супроводжуючі».