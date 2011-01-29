На Закарпатті даішники знайшли в легковику зброю та боєприпаси

Вчора в Іршавському районі Закарпатської області співробітниками взводу супроводу ВДАІ УМВС в ході перевірки автомобіля "Шкода-октавія" знайшли в ньому автомат, гранату Ф-1, 87 набоїв різного калібру та три магазини до АК.

Як повідомили УНІАН у ДАІ УМВС України в Закарпатській області, вилучена зброя та боєприпаси направлені на дослідження. Вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо водія автомобіля.