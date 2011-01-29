У Севастополі рятувальники зняли зі скелі 19-річного хлопця

Севастопольські рятувальники прийшли на допомогу 19-річному місцевому хлопцю, який застряг на скелі над морем в районі мису Виноградний.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у місті Севастополі, молода людина разом зі своїм другом підійшов до краю скелі помилуватися морем, і впустив з рук мобільний телефон. За апаратом хлопець спустився по скелях майже на 60 метрів. Але, як виявилось, піднятися не так легко, як спуститися. В результаті севастополець застряг на висоті 40 метрів над рівнем моря.

Товаришеві постраждалого довелося викликати службу порятунку, яка й допомогла звільнити молоду людину. До хлопця спустився співробітник гірської пошуково-рятувальної групи МНС, закріпив «любителю-скелелазу» спеціальне штатне альпіністське спорядження і страховку. За дві години жителя Севастополя благополучно спустили на дикий пляж.