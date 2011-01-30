На Рівненщині планують звести 20 шкіл методом «народної» будови

До 2015 року на Рівненщині буде збудовано 20 нових шкіл методом «народної» будови - із залученням до їх спорудження батьків учнів, місцевих жителів, з використанням місцевої сировини, за кошти переважно обласного бюджету.

Як повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ, мова йде не стільки про спорудження цілком нових шкільних приміщень, а в першу чергу про завершення довгобудів, для яких забракло фінансування.

Керівник області доручив створити комісію, яка огляне усі недобудовані об’єкти і вирішить, де роботи розпочнуть уже найближчим часом. До уваги братиметься аварійність шкіл, кількість дітей тощо.

Для фінансування будівництва шкіл планують використати понад 60 млн. грн. з обласного та місцевих бюджетів, ще 25 млн. грн. візьмуть з бюджету розвитку. Частину коштів на будматеріали область все-таки сподівається отримати як субвенцію з держбюджету.