Понад 20 непарламентських партій вимагатимуть виборів восени

Сьогодні, 15 травня, о 12.00 у Конгрес-холі Президент-отелю в Києві понад 20 непарламентських партій зберуться на форум.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Віче".

За даними прес-служби, партії закликають владу та опозицію гарантувати проведення прозорих і демократичних дострокових виборів, чесного підрахунку голосів, а також забезпечити можливість реальної участі в них «малих» політичних партій.

«Забезпечення миру і спокою в країні вимагає, щоб результати виборів не могли викликати в когось сумнівів у їх чесності як при голосуванні, так і під час підрахунку голосів» - йдеться в проекті звернення форуму.

Для забезпечення демократичних і чесних виборів непарламентські партії вимагають:

- призначити проведення виборів на осінь 2007 року;

- знизити прохідний бар`єр до 1%;

- перейти до відкритих виборчих списків партій;

- виключити із закону про вибори поняття «Уточнених протоколів»;

- створити реєстр виборців на 1 жовтня 2007 року;

- забезпечити відкріпними талонами членів виборчих комісій і спостерігачів;

- внести зміни в законодавство, які врегулюють всі основні етапи виборчого процесу, виборів і підрахунку голосів при проведенні дострокових виборів, а також не дозволять фальсифікувати їх результати.

«У противному випадку дострокові вибори не розв`яжуть жодних проблем і неминуче приведуть до подальшої ескалації протистояння в Україні, ворожнечі і втрат» - сказано в проекті звернення форуму.