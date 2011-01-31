Пропозиція іноземної валюти на міжбанку перевищує попит

З початку січня пропозиція іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку перевищує попит на неї, повідомляє сайт Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, цій ситуації сприяють стійкі нетто-надходження іноземної валюти від нерезидентів. За цих умов Нацбанк здійснював переважно інтервенції з купівлі іноземної валюти, поповнюючи міжнародні резерви.

З початку січня курс гривні відносно долара США укріпився на міжбанківському валютному ринку на 0,35% - до 7,9336 грн./дол., а на готівковому сегменті, за операціями з продажу доларів, – майже не змінився.

Офіційний курс гривні до долара США з початку січня укріпився на 0,40% - до 7,93 грн./дол., а відносно євро та російського рубля знизився на 2,87% та 2,3% - до 10,8768 грн./євро та 2,6724 грн./10 рублів відповідно.