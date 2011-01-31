У центрі Вінниці горить кафе «Вогник»
11:14, 31 січня 2011Суспільство
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Біля управління НБУ
У центрі Вінниці горить кафе «Вогник», що знаходиться біля будівлі Управління Національного банку України у Вінницькій області на вул. Соборній.
Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні близько 10-ї години.
Зараз на всій вул. Соборній перекрито рух транспорту. На місці працюють 9 машин пожежників, які намагаються локалізувати пожежу.
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