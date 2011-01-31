Адвокат вдови Гонгадзе вважає, що замовників убивства відмазують
Пукачу дали наказ, але вбивство не замовне...
|Валентина Теличенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після завершення судового засідання, коментуючи відповідну постанову Печерського райсуду Києва.
«Ми, звичайно, не задоволені рішенням і будемо його оскаржувати в Апеляційному суді», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.
При цьому вона висловила жаль, що суд, виносячи постанову, припустився тієї ж помилки, що й прокуратура, яка стверджує, що О.ПУКАЧ діяв, виконуючи злочинний наказ екс-глави МВС Юрія Кравченка та інших невстановлених слідством осіб, але не вбачає в цьому замовного характеру вбивства.
На думку адвоката, «це свідчить про намагання слідчих допомогти особам, які були зацікавлені у вбивстві, уникнути притягнення до відповідальності».
«Тобто, ПУКАЧ залишається крайнім і останнім в ланцюгу цього злочину», - сказала адвокат, додавши при цьому, що вона не виключає, що незаконних рішень у цій справі буде ще не одне.