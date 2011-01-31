Адвокат вдови Гонгадзе вважає, що замовників убивства відмазують

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО не задоволена сьогоднішнім рішенням суду, який підтвердив правомірність скасування Генеральною прокуратурою обвинувачення екс-генералу МВС Олексію ПУКАЧУ в частині скоєння ним вбивства журналіста Георгія Гонгадзе на замовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після завершення судового засідання, коментуючи відповідну постанову Печерського райсуду Києва.

«Ми, звичайно, не задоволені рішенням і будемо його оскаржувати в Апеляційному суді», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При цьому вона висловила жаль, що суд, виносячи постанову, припустився тієї ж помилки, що й прокуратура, яка стверджує, що О.ПУКАЧ діяв, виконуючи злочинний наказ екс-глави МВС Юрія Кравченка та інших невстановлених слідством осіб, але не вбачає в цьому замовного характеру вбивства.

На думку адвоката, «це свідчить про намагання слідчих допомогти особам, які були зацікавлені у вбивстві, уникнути притягнення до відповідальності».

«Тобто, ПУКАЧ залишається крайнім і останнім в ланцюгу цього злочину», - сказала адвокат, додавши при цьому, що вона не виключає, що незаконних рішень у цій справі буде ще не одне.