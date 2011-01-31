У Дніпропетровську з вокзалу евакуйовували майже тисячу людей
16:17, 31 січня 2011Суспільство
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Через "замінування"
У Дніпропетровську через анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу евакуйовували 800 пасажирів та 130 працівників вокзалу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
За даними прес-служби, невідомий з інформацією про замінування вокзалу зателефонував сьогодні, 31 січня, о 12.00 до УМВС Дніпропетровська. За тривогою на місце прибули спеціальні підрозділи УМВС та УМНС.
О 14.05 перевірка була завершена. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.
Наразі органами УМВС ведуться пошуки телефонного хулігана.
Вокзал працює у звичайному режимі. Затримок поїздів немає.
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