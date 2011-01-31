У Дніпропетровську з вокзалу евакуйовували майже тисячу людей

У Дніпропетровську через анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу евакуйовували 800 пасажирів та 130 працівників вокзалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними прес-служби, невідомий з інформацією про замінування вокзалу зателефонував сьогодні, 31 січня, о 12.00 до УМВС Дніпропетровська. За тривогою на місце прибули спеціальні підрозділи УМВС та УМНС.

О 14.05 перевірка була завершена. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Наразі органами УМВС ведуться пошуки телефонного хулігана.

Вокзал працює у звичайному режимі. Затримок поїздів немає.