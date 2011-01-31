Японія допомагатиме Києву будувати метро на Троєщину

Японія допомагатиме Києву будувати нову лінію метро на Троєщину та здійснювати модернізацію вже діючого метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за даними прес-служби, 28 січня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між КМДА та японською корпорацією «ITOCHU».

Цей Меморандум засвідчив наміри обох сторін співпрацювати на шляху отримання КП «Київський метрополітен» кредиту на 30 років під 1,5% річних, йдеться в повідомленні.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ зазначив, що питання залучення іноземних інвестицій в економіку столиці дуже актуальне для міської влади. Зокрема, пріоритетами української сторони у співробітництві з Японією є будівництво лінії метро на Троєщину і закупівля відповідного обладнання.

Заступник головного виконавчого директора Департаменту промислових проектів головного офісу корпорації «ITOCHU» Казуйя ХІРАНО відзначив зацікавленість компанії в безпосередній участі у проектах модернізації Київського метрополітену та будівництві нової лінії метро.

К.ХІРАНО зазначив, що у майбутньому компанія також готова обговорювати свою участь у міських програмах з очищення води. Передбачається, що у лютому керівництво корпорації «ITOCHU» доповідатиме з цього питання у Міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії.