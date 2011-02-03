90% молодіжних і дитячих організацій існують лише на папері

У Кіровоградській області 10% зареєстрованих молодіжних і громадських організацій реально працюють, решта існують лише на папері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління у справах сім`ї та молоді ОДА Сергія ПАСТЕРНАКА.

За його словами, в області зареєстровано 192 молодіжні громадські організації та 56 дитячих організацій.

Серед найбільш активних - «Товариство Червоного Хреста України», обласний осередок «Пласту», обласна молодіжна організація «Молодий Народний Рух», «Фундація регіональних ініціатив» та інші.

С.ПАСТЕРНАК відзначив, що протягом 2010 року на молодіжне житлове кредитування з державного бюджету надійшло майже 1,5 млн. грн. Кошти було використано для дофінансування раніше наданих кредитів, а також на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів на придбання житла. З обласного бюджету на молодіжне будівництво було виділено 257 тис. грн., з яких надано кредит на придбання житла двом молодим жителям області.