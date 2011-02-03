Кабмін оподаткував операції з безплатної видачі держактів на землю

Кабінет міністрів України ввів сплату податку на додану вартість (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб при операціях зі складання документів для безоплатного отримання державних актів на право власності на землю.

Про це йдеться в постанові №57 від 31 січня 2011 року, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, цією постановою вносяться зміни в постанови Кабміну №844 від 5 серпня 2009 року і №1112 від 21 жовтня 2009 року.

Зокрема, виключення підпункту 1 пункту 1 постанови №1112 вводить ПДВ і податок на доходи фізичних осіб при операціях, пов`язаних із розробкою технічної документації із землеустрою зі складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку, проведенням державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, зокрема заповнення бланків таких актів, а також із безплатної видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, які проводяться державними підприємствами, що відносяться до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів і Міністерства охорони навколишнього середовища, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабміну №844 від 5 серпня 2009 року.

Також постановою розширено перелік документів, які подаються громадянином для отримання державного акту на право власності на землю. Зокрема, до заяви про видачу акту, крім копії документа, що засвідчує особу, копії довіреності для уповноваженої особи, копії документа про присвоєння ідентифікаційного коду, копії рішення про передачу земельної ділянки у власність і технічної документації із землеустрою (або проекту відведення земельної ділянки), подається копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.