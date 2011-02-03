Уряд робить все, щоб зупинити будівництво біля станції метро

Кабінет міністрів України робить все, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро «Театральна» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

"Там все оформлено законно. Тим більше, пройшло вже вісім років з того часу, як це було оформлено. Звичайно, ми робимо все, щоб зупинити це будівництво, воно там абсолютно не потрібне. Розумом ми це розуміємо. Але зробити це не так просто. Закон на боці тих, хто має документи на це будівництво", - сказав В.ТИХОНОВ.

Також він повідомив, що у буферній зоні навколо Софії Київської не буде будівництва.

"Щодо Софії - там все буде у порядку, і більше не буде жодних забудов. Ми стежимо за кожним квадратним метром землі", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на будівельні роботи на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року і продовжується цілодобово.

8 грудня 2010 р. голова КМДА Олександр ПОПОВ в інтерв`ю журналістам заявив, що має намір вивчити конфліктну ситуацію з будівництвом біля станції метро “Театральна”.