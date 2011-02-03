Первинний ринок житла в Харкові досяг дна

Директор «Макрокап Груп» (Харків) Дмитро КУТОВИЙ вважає, що ціни на житло на первинному ринку Харкова в 2010 році досягли свого дна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«При невеликому обсягу угод ціни впродовж року трималися приблизно на одному рівні. Це говорить про те, що вони досягли нижньої межі, і що забудовники балансують на межі рентабельності. Цінова картина відображає факт стагнації, в якій перебував ринок минулого року», - сказав він.

За даними компанії, середня ціна 1 кв. м житла економ-класу за 2010 рік знизилася на 5,1% (294 грн) – з 5808 грн. до 5514 грн., «біізнес-класу» - знизилася на 2,4% (230,5 грн.) - з 9614 грн. до 9383,5 грн., а вартість житла преміум-класу зросла на 3,8% (563,5 грн.) - з 14750 грн. до 15313,5 грн.

За прогнозами Д.КУТОВОГО, цього року варто чекати збільшення кількості угод і незначного зростання цін у всіх сегментах житла на первинному ринку Харкова.

На його думку, це відбудеться через дефіцит первинного житла у високій стадії будівельної готовності, який поступово підштовхуватиме зростання цін.

Крім того, для інвесторів важливим сигналом стане зниження ставок за банківськими депозитами. «У малого і середнього бізнесу, за великим рахунком, є всього дві альтернативи для інвестування вільних коштів: банківський депозит і нерухомість. Зниження відсотків за депозитами автоматично приведе до збільшення вкладень в ринок нерухомості, тим паче, що ціни тут зараз досягли свого дна», - сказав він.

Глава «Макрокап Груп» оцінює як оптимістичний чинник для ринку наявність у банків надмірних фінансових ресурсів. «Витік частини цих ресурсів у сегмент нерухомості неминучий, і я впевнений, що в 2011 році будуть, нарешті, створені умови для реалізації нових проектів із застосування механізмів проектного фінансування», - вважає Д.КУТОВИЙ.

Він зазначив, що не йдеться про повне відновлення ринку в 2011 році, оскільки досі незрозуміло, як і коли повноцінно запрацюють іпотечні механізми, а також незрозуміла доля законопроекту про регулювання містобудівної діяльності, який регламентує відносини забудовників з органами державної влади, місцевого самоврядування і природними монополістами.