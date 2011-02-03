Губернатор зобов'яже мерів ремонтувати палати в лікарні

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зобов’язав керівників міст і районів регіону допомогти в оновленні обласної лікарні відновного лікування, яка розташована в місті Миронівка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

"Я прийняв рішення, щоб за кожним районом, за кожним містом закріпити по дві палати, щоб привести їх до нормальних стандартів. Тоді це буде зразковий заклад, де люди зможуть отримувати добре лікування", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.