На розмінування колишнього полігону на Кіровоградщині потрібно 600 тисяч

На розмінування колишнього військового Компаніївського полігону на території Кіровоградської області необхідно 600 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління МНС в Кіровоградській області Віктор ФЕДОРЧАК.

За його словами, протягом останніх 4 місяців розміновано 83 га, а знайдено всього 100 боєприпасів.

«Це справа часу, кошти у нас лишились ще з минулого року, і роботи ми зможемо продовжити вже у березні», - зауважив В.ФЕДОРЧАК. Він також відзначив високу родючість земель колишнього полігону, оскільки 30 років на цій території нічого не вирощували.

За словами голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія ЛАРІНА, Компаніївський полігон розташований безпосередньо поблизу дороги.

«Уже на першій розмінованій ділянці будується потужний свинокомплекс на 100 тисяч голів. Подальші роботи з розмінування дозволять використовувати звільнені площі під вирощування сировини чи овочів», - підкреслив губернатор.

Як зазначив під час приїзду до Кіровограда заступник керівника МНС Віталій БУТ, питання виділення коштів на розчищення Компаніївського полігону перебуває на контролі у міністерстві.

«Ми з губернатором обговорювали цю проблему. Я спеціально не хочу називати суму, можливо, ми її скоригуємо у бік збільшення. Взагалі, ті залишки зброї, які ще залишились в Україні з часів війни, надзвичайно важко порахувати, особливо у шельфі Чорного моря. Потрібні колосальні гроші та багато часу», - наголосив В.БУТ.

Всього торік на території Кіровоградщини виявлено та знешкоджено більше 1 тисячі одиниць боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.